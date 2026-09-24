"Una gran alegría", la canción oficial con la que Uruguay recibirá al papa León XIV; Sturla detalló la agenda

El cardenal Daniel Sturla dio más detalles este jueves de la visita del papa León XIV a Uruguay del 6 al 8 de noviembre.

En cuanto a los hitos de la agenda oficial, el arzobispo de Montevideo repasó que en la tarde del viernes el papa será recibido en el Aeropuerto de Carrasco por las más altas autoridades nacionales.

Luego, irá a la Plaza Independencia donde habrá un acto cívico y una reunión con el presidente Yamandú Orsi. Después, se trasladará a la catedral de Montevideo, donde se reunirá con la comunidad religiosa. Está previsto que el intendente Mario Bergara le entregue las llaves de la ciudad en la puerta del Cabildo.

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Los grandes eventos masivos están previstos para el sábado y domingo. El sábado a las 10 será en el Parque París Londres de Paysandú y el domingo a las 10:30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica de Florida, en el marco de la peregrinación a la virgen de los Treinta y Tres.

También, está previsto un encuentro con las realidades sociales de Casavalle en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe a las 17 horas. Luego, a las 18 irá a la Universidad Católica y a las 19 participará de una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

"Será una alegría grande, creo que trae cosas positivas la visita del papa para todos nosotros y, por eso, nos alegramos y compartimos esta alegría de tener ya la agenda definida", destacó.

CANCIÓN

"Una gran alegría" será la canción oficial con la que Uruguay recibirá al papa León XIV. Sus intérpretes Diego Melano y Josefina Damiani la presentaron este jueves en conferencia de prensa.