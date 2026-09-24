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En Mac Eachen y Capitán Videla

Mataron a un hombre de 32 años en Parque Batlle: bajó del auto, discutió con otro y lo balearon

El homicidio ocurrió en Mac Eachen y Capitán Videla, este jueves a las 2 de la mañana. El hombre bajó del auto, discutió con otro que estaba en una casa, y lo balearon. Murió en el lugar.

El lugar del homicidio, en Mac&nbsp; Eachen y Capitán Videla. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

El lugar del homicidio, en Mac  Eachen y Capitán Videla. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un hombre de 32 años fue asesinado este jueves de madrugada en Parque Batlle. Ocurrió a las 2 de la mañana en Mac Eachen y Capitán Videla.

El hombre llegó en un auto Nissan, con un amigo como acompañante. Se bajó y discutió con otra persona que salió de la casa. Esta otra persona le disparó con un arma de fuego y el hombre cayó muerto en el lugar, al lado de su auto.

El amigo salió corriendo hacia Ricaldoni, paró un taxi y pidió que lo llevara hasta el complejo de viviendas INVE, en Malvín Norte.

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De acuerdo a información primaria de la Policía, a la que accedió Subrayado, el hombre asesinado tenía cinco antecedentes penales, el último por hurto en el 2023.

La Policía lo encontró con abundante sangrado en la cabeza y la puerta del vehículo abierta. En el lugar no había casquillos de bala. Toda la escena fue periciada por Policía Científica.

Los investigadores del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía identificaron y ubicaron al amigo del hombre asesinado. Este otro hombre estaba requerido por un caso de violencia doméstica. Ahora declara como testigo del homicidio.

Los policías vigilaron la casa durante toda la noche mientras la fiscal de Homicidios Mirta Morales tramitó una orden de allanamiento para la vivienda señalada. Este jueves de mañana ingresaron a la casa en busca de información y elementos para avanzar en la investigación y dar con el o los responsables del asesinato.

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