Trece condenados por maniobras de estafa en sucursal de red de cobranzas en La Teja

Trece personas fueron condenadas por maniobras de estafa en una sucursal de una red de cobranzas ubicada en La Teja.

La investigación de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional detectó un incremento exponencial de los depósitos bancarios, que no guardaban relación con la operativa normal del local.

La indagatoria detectó el faltante de dinero en efectivo en la sucursal. Se constató que los paquetes que debían contener solo billetes de 1.000 pesos habían sido cambiados por billetes de 20 pesos. Esa maniobra hizo que el efectivo disponible fuera menor al monto que debía haber en la caja fuerte.

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Además, se identificó la utilización de comprobantes y capturas de pantalla falsas para acreditar el saldo bancario apócrifo. Una entidad bancaria advirtió la maniobras y la empresa de cobranzas realizó la denuncia.

Entre los condenados, está la responsable de la sucursal y empleados que realizaban operaciones simuladas de depósitos a distintas cuentas bancarias de terceros a través de los POS. El dinero se acreditaba inmediatamente, pero esos fondos no ingresaban físicamente a la caja del local.

El faltante de dinero fue estimado en 13.200.000 pesos.

La Fiscalía de Lavado de Activos dispuso la detención de 13 personas, que fueron derivadas ante la Justicia de Crimen Organizado. Seis personas fueron condenadas como coautoras de un delito continuado de estafa y otras seis como coautoras de un delito de estafa a una pena de 16 meses de libertad a prueba.

En tanto, una mujer fue condenada como autora de un delito continuado de estafa a una pena de 24 meses de prisión, que deberá cumplir los tres primeros meses de cárcel efectiva, otros tres de arresto domiciliario nocturno y los 18 restantes en régimen de libertad a prueba con medidas.