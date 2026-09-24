Un hombre incendió la casa de su expareja y fue condenado a dos años y dos meses de cárcel

Un hombre de 33 años amenazó a su expareja y prendió fuego su casa en Pinamar. Fue detenido y condenado a dos años y dos meses de cárcel.

La casa de la víctima sufrió importantes daños. El ingreso del hombre al predio antes del incendio quedó registrado por cámaras de seguridad.

El hombre, con antecedentes por producción de estupefacientes, hurtos y receptación, y además utilizaba tobillera electrónica, fue localizado en las inmediaciones del lugar cuando ocurrió el incendio.

Al momento de la detención, le incautaron drogas. La condena fue como autor de un delito de incendio agravado, un delito de violencia privada y un delito continuado de violación a lo previsto en el artículo 34 del decreto-ley 14.294, en la modalidad de suministro de estupefacientes.

Temas de la nota incendio

Pinamar

expareja