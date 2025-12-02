Un hombre que estaba recluido por drogas fue imputado por abuso sexual contra las hijas de su expareja

Un hombre de 36 años, que ya se encontraba recluido por una causa vinculada a la venta de drogas, fue imputado por la Justicia de Paysandú por delitos sexuales contra dos menores de edad.

El caso fue denunciado en marzo por la madre de las víctimas, las que le revelaron haber sido víctimas abuso sexual por parte de su expareja.

La Policía dio intervención de inmediato a la Fiscalía, se activó el protocolo correspondiente y comenzó la investigación del caso, que incluyó el interrogatorio del acusado, actualmente alojado en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Tras la instancia judicial, se resolvió la condena del hombre por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados en reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual agravados. El imputado, que ya se encuentra en prisión, deberá cumplir una medida cautelar de reclusión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación.

Temas de la nota abuso sexual

Paysandú