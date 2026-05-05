RECIBÍ EL NEWSLETTER
Tenía 36 años

Un hombre murió tras chocar su moto contra una barrera de contención en ruta 9 en Maldonado

El accidente fatal ocurrió en el kilómetro 142 de la ruta 9, cerca de San Carlos en Maldonado. La víctima tenía 36 años.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Un hombre de 36 años murió en la noche de este lunes luego de perder el dominio de su moto y chocar contra una barrera de contención, informó la Policía Caminera.

El accidente fatal ocurrió a las 22:20 en el kilómetro 142 de la ruta 9, cerca de San Carlos en Maldonado.

Tras el impacto, el conductor murió en el lugar. Las causas están por determinarse, señaló la información oficial.

Foto: Subrayado. Carlos Negro, en su llegada a la reunión del lunes, saluda a Gabriela Valverde y José Azambuya.
Seguí leyendo

Negro afirma que el "pequeño delito" crece en algunas zonas por la "proliferación" de personas en calle

La víctima circulaba hacia el oeste, acompañada de otro hombre en otra moto, quien resultó ileso.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante ciclón extratropical con "muy bajas sensaciones térmicas y vientos de 80 km/h"
SE FILMA EN VARIOS PUNTOS DE MONTEVIDEO

Anuncian el rodaje de una serie internacional de ficción; comienza el sábado 9 en Ciudad Vieja
intento de rapiña

Fueron a ver una casa para alquilar y delincuentes los balearon para robarles la moto en Tres Ombúes
EL PLAZO ES DE TRES DÍAS

Ministerio de Salud Pública apelará la sentencia que lo obliga a suministrar medicamento a Gonzalo Moratorio
PRESIDENTE DEL PIT-CNT

Abdala calificó de "decepcionante" y "penoso" el mensaje que dio Orsi al visitar el portaaviones de EEUU

Te puede interesar

Captura de pantalla del video al que accedió Subrayado. video
Villa argentina

Diez años de prisión para un empresario que mató a su vecino prendiéndolo fuego en 2024
Hoy en Diputados: interpelación al Mides y al INAU por situación de menores al amparo del Estado
INTERPELACIÓN EN VIVO

Hoy en Diputados: interpelación al Mides y al INAU por situación de menores al amparo del Estado
Senado debate en el plenario la creación del Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia
HOY DE MAÑANA

Senado debate en el plenario la creación del Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia

Dejá tu comentario