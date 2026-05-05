Un hombre murió tras chocar su moto contra una barrera de contención en ruta 9 en Maldonado

Foto: Policía Caminera.

Un hombre de 36 años murió en la noche de este lunes luego de perder el dominio de su moto y chocar contra una barrera de contención, informó la Policía Caminera.

El accidente fatal ocurrió a las 22:20 en el kilómetro 142 de la ruta 9, cerca de San Carlos en Maldonado.

Tras el impacto, el conductor murió en el lugar. Las causas están por determinarse, señaló la información oficial.

La víctima circulaba hacia el oeste, acompañada de otro hombre en otra moto, quien resultó ileso.

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