Un hombre de 36 años murió en la noche de este lunes luego de perder el dominio de su moto y chocar contra una barrera de contención, informó la Policía Caminera.
Un hombre murió tras chocar su moto contra una barrera de contención en ruta 9 en Maldonado
El accidente fatal ocurrió en el kilómetro 142 de la ruta 9, cerca de San Carlos en Maldonado. La víctima tenía 36 años.
El accidente fatal ocurrió a las 22:20 en el kilómetro 142 de la ruta 9, cerca de San Carlos en Maldonado.
Tras el impacto, el conductor murió en el lugar. Las causas están por determinarse, señaló la información oficial.
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La víctima circulaba hacia el oeste, acompañada de otro hombre en otra moto, quien resultó ileso.
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