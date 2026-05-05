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Villa argentina

Diez años de prisión para un empresario que mató a su vecino prendiéndolo fuego en 2024

El homicidio lo cometió en noviembre de 2024 en Villa Argentina, Canelones. El autor había alegado que le hacía magia negra.

Tras cometer el homicidio, el empresario fugó e Interpol emitió alerta roja; terminó entregándose.

Captura de pantalla del video al que accedió Subrayado.

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A fines de noviembre de 2024 un hombre de 55 años fue rociado con combustible y prendido fuego en una casa en Villa Argentina, en Canelones. Lo que en filmaciones parecía un incendio fue, en realidad, un homicidio de parte de su vecino de 50 años, quien alegó que el hombre le hacía magia negra y que fue a prenderle fuego el patio para limpiar los males.

Sin embargo, la persona asesinada fue otro vecino que al ver que prendían fuego la casa intercedió. Éste fue rociado con combustible por parte del homicida y de otra persona.

Durante la investigación fueron identificadas tres personas: un amigo y un familiar del principal autor —quienes fueron a la cárcel— y el autor, Mauro Javier Almeida Sierra, un empresario conocido en la zona.

Foto: Policía Caminera.
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Almeida huyó de la zona, Interpol emitió alerta roja para ubicarlo y, en diciembre de 2024, un mes después del crimen, se entregó. Ahora, culminado el juicio, la Justicia lo halló responsable del homicidio de uno de sus vecinos y lo condenó a cumplir 10 años de cárcel.

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