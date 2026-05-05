Desde las 10 de la mañana de este martes se realiza en la Cámara de Diputados la interpelación al ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila y al directorio del Instituto del Niño y Adolescente (INAU).
Hoy en Diputados: interpelación al Mides y al INAU por situación de menores al amparo del Estado
El diputado Pedro Jisdonian llevará adelante la interpelación al Mides y al INAU. El desencadenante fue la muerte de varios menores bajo la tutela del Estado. También se debatirá sobre adopciones.
La interpelación, que fue convocada por el diputado Pedro Jisdonian, se propone analizar “la situación del sistema de protección de niños y adolescentes bajo tutela del Estado”, dijo a Subrayado el legislador del Partido Nacional.
La muerte de varios menores que estaban al cuidado del INAU en los últimos meses fue el detonante de los cuestionamientos a la gestión del directorio, lo que motivó convocatorias al Parlamento y, luego, el pedido de interpelación a las autoridades.
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La oposición, en particular el Partido Nacional, ha cuestionado la conducción del actual directorio del INAU y la comunicación que siguió a los fallecimientos de adolescentes bajo su cuidado.
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