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Hoy en Diputados: interpelación al Mides y al INAU por situación de menores al amparo del Estado

El diputado Pedro Jisdonian llevará adelante la interpelación al Mides y al INAU. El desencadenante fue la muerte de varios menores bajo la tutela del Estado. También se debatirá sobre adopciones.

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Desde las 10 de la mañana de este martes se realiza en la Cámara de Diputados la interpelación al ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila y al directorio del Instituto del Niño y Adolescente (INAU).

La interpelación, que fue convocada por el diputado Pedro Jisdonian, se propone analizar “la situación del sistema de protección de niños y adolescentes bajo tutela del Estado”, dijo a Subrayado el legislador del Partido Nacional.

La muerte de varios menores que estaban al cuidado del INAU en los últimos meses fue el detonante de los cuestionamientos a la gestión del directorio, lo que motivó convocatorias al Parlamento y, luego, el pedido de interpelación a las autoridades.

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La oposición, en particular el Partido Nacional, ha cuestionado la conducción del actual directorio del INAU y la comunicación que siguió a los fallecimientos de adolescentes bajo su cuidado.

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