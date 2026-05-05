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Senado debate en el plenario la creación del Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia

El Senado se reúne para debatir, entre otros temas, la creación del Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia. De qué se trata y qué potestades tendrá.

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El plenario del Senado debate este martes desde las 9:30 la creación del Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia, una figura que se propone para asesorar al Parlamento en este tema.

“El cometido principal es el de asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa constitucional, legal y reglamentaria, así como de los convenios internacionales ratificados por la República, referidos a las niñas, niños y adolescentes”, dice la descripción del cargo que se propone crear.

“Asimismo, será su competencia, además de aquellas que le asigne el ordenamiento jurídico, la supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los centros o establecimientos vinculados a la enseñanza, custodia y protección de los menores citados en el inciso anterior”, agrega el texto oficial.

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El Parlamento ya tiene un Comisionado que analiza las condiciones de reclusión en el sistema penitenciario nacional, y en función de ello presenta informes de manera periódica con recomendaciones de mejoras en cárceles de todo el país.

El nuevo Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia cumpliría la misma función de análisis y control de los organismos que trabajan con menores de edad, ya sea en la custodia, tutela o protección de los mismos.

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