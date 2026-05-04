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Personas en calle

Negro afirma que el "pequeño delito" crece en algunas zonas por la "proliferación" de personas en calle

"En lugares donde hay más personas en calle hay sensación de los vecinos de exposición a peligros", afirmó Negro. Y sostuvo que "la calle no es un lugar para vivir ni para habitar".

Carlos Negro, ministro del Interior.

Foto: Subrayado. Carlos Negro, en su llegada a la reunión del lunes, saluda a Gabriela Valverde y José Azambuya.

Foto: Subrayado. Carlos Negro, en su llegada a la reunión del lunes, saluda a Gabriela Valverde y José Azambuya.

El ministro del Interior, Carlos Negro, reunió este lunes a la plana mayor del Ministerio y de la Jefatura de Montevideo, a los jefes de zona y los comisarios de todas las seccionales. El objetivo, afirmó, es saber de primera mano cuál es la “sensación” de la Policía trabajando en el territorio.

El jerarca dijo que las personas en calle “siguen siendo un factor distorsivo” y que “es un factor que se reitera”.

Añadió: “Fundamentalmente en los lugares donde hay más personas en calle hay sensación de los vecinos de que están expuestos a peligros. Eso también hace que el pequeño delito también crezca en algunas zonas por la proliferación de personas que están en estas circunstancias”.

Carlos Negro, ministro del Interior.
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“Es un fenómeno que no puede evitarse, en la medida de que estas personas sigan viviendo en un lugar que no es para vivir. La calle no es un lugar para vivir ni habitar; es un lugar de tránsito, de comunidad y de convivencia”.

“Esto está afectando, seguramente, los números de los delitos”, señaló Negro.

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