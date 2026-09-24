Principal sospechoso del crimen de un hombre de 32 años en Parque Batlle se entregó

El sospechoso de haber matado a un hombre de 32 años en Parque Batlle se entregó en la tarde, tras saberse buscado. Quedó detenido.

El crimen ocurrió sobre las 2:00 de la madrugada de este jueves frente a una casa ubicada en calle Mac Eachen, esquina Capitán Videla.

El hombre llegó en un auto Nissan, con un amigo como acompañante, adonde había un grupo de personas. Se bajó y discutió con uno de los presentes. Enseguida, se escuchó un disparo de arma de fuego y cayó muerto en el lugar, al lado de su vehículo.

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El amigo salió corriendo hacia avenida Ricaldoni, paró un taxi y pidió que lo llevara hasta el complejo de viviendas INVE, en Malvín Norte. Luego se supo que tenía una requisitoria por violencia doméstica.

De acuerdo a información primaria de la Policía, a la que accedió Subrayado, el hombre asesinado tenía cinco antecedentes penales, el último por hurto en el 2023.

La Policía lo encontró con abundante sangrado en la cabeza y la puerta del vehículo abierta. En el lugar no había casquillos de bala. Toda la escena fue periciada por Policía Científica.

Los investigadores del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía identificaron y ubicaron al amigo del hombre asesinado, que declara como testigo del homicidio.

Los policías vigilaron la casa durante toda la noche mientras la fiscal de Homicidios Mirta Morales tramitó una orden de allanamiento para la vivienda señalada. Este jueves de mañana ingresaron a la casa en busca de información y elementos para avanzar en la investigación y dar con el o los responsables del asesinato, que al saberse buscado, se entregó.

La investigación determinó que víctima y victimario se conocían.