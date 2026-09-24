"No podemos ser indiferentes" ante "el sufrimiento que provoca férreo bloqueo económico al pueblo cubano", dijo Orsi

En su discurso ante la Asamblea General , el presidente de la República, Yamandú Orsi, mencionó a Cuba y al "sufrimiento por el bloqueo económico" al referirse a la convicción de Uruguay de que la paz "se construye" y que esa "construcción nunca se termina", y a la necesidad de no ser indiferentes sobre lo que ocurre en todo el mundo.

"Uruguay ha sido, con sus virtudes, y como todo país, con sus sombras, un país que ha procurado resolver sus diferencia mediante las instituciones, mediante el diálogo, mediante la búsqueda de acuerdos", dijo Orsi y añadió: "En esta asamblea reafirmamos nuestra disposición permanente a contribuir con las misiones de paz, con un profundo sentido de la responsabilidad y la solidaridad".

Orsi señaló que "no podemos ser indiferentes ante el dolor que implica un estado de guerra interminable; el miedo y el dolor que genera el crimen organizado; la amenaza permanente del terrorismo; la represión que surge de la tiranía o el sufrimiento que provoca férreo bloqueo económico como el que sufre el pueblo cubano"

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"No creemos que posicionarse de un lado o del otro, de una guerra o de una confrontación o de una disputa contribuya necesariamente a resolverla. Muchas veces, por el contrario, profundiza esas divisiones. Nuestro compromiso es otro, buscar caminos de entendimiento" para salidas pacíficas de los conflictos.

"Ningún país es dueño de la verdad absoluta. Ninguna nación tiene el monopolio de las soluciones. Ninguna sociedad puede pretender que su experiencia histórica sea universal. Y ningún pueblo debería ser condenado a elegir entre modelos impuestos desde afuera", remarcó el presidente sobre la necesidad de búsqueda de entendimientos.