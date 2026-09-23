RECIBÍ EL NEWSLETTER
barrio belvedere

Incendio en una tarrina de producto químico en una empresa derivó en tres personas trasladadas al BSE

Hasta el momento, los investigadores presumen que el fuego fue generado de forma accidental, mientras se calentaba el producto. Los gases que desprende son "potencialmente tóxicos".

Bomberos. Archivo.&nbsp;

Bomberos. Archivo. 

Una tarrina con producto químico tomó fuego en una empresa ubicada en Garzón y Caazapá, en el barrio Belvedere. Tres personas debieron ser trasladadas al Banco Seguros del Estado por exposición a gases tóxicos que surgieron de ese incendio.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, el fuego estaba casi extinguido. Sin embargo, la tarrina tenía dentro unos 200 litros de porimifosmetil, un producto químico que al calentarse puede generar gases de vapores potencialmente tóxicos, por lo que la Dirección Nacional de Bomberos que concurrió al lugar estableció un perímetro de seguridad en la zona, con evacuación preventiva.

Hasta el momento, los investigadores presumen que el fuego fue generado de forma accidental, mientras se calentaba el producto.

Foto: Subrayado. El fuego afectó a, al menos, dos viviendas en Maldonado Nuevo.
Seguí leyendo

Baleó a una mujer, la ató y prendió fuego la casa: fue condenado a 30 años por homicidio muy especialmente agravado

"El recipiente estaba siendo calentado mediante una camisa eléctrica y, preliminarmente, se estima que un aumento excesivo de temperatura habría provocado la ignición del producto y la posterior emanación de vapores", señala el comunicado de Bomberos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
avenida josé belloni

Adolescente de 15 años murió en un accidente en Puntas de Manga; iba como acompañante en una moto
IMPUESTOS

DGI inicia acciones por inconsistencias en obligaciones tributarias, con foco en IVA de servicios personales
TRAS CASO MENONITAS DE FLORIDA

Mahía propone derogar artículo de la LUC que eliminó obligatoriedad de inscripción en centros educativos
En paso molino

Once delincuentes robaron un súper en modo piraña: "Impunidad total, la próxima van a venir en una bañadera", dijo el dueño
SOLANO LÓPEZ Y AV. ITALIA

Un peatón fue embestido primero por un auto y luego por un ómnibus en la zona del Buceo

Te puede interesar

Captura de cámara de seguridad que registró la rapiña en Malvín Norte.
RAPIÑA EL 11 DE SETIEMBRE

Imputaron al delincuente que tiró al suelo y arrastró a una mujer de 82 años para robarle la cartera en Malvín Norte
Conflicto en TCP: Gobierno plantea aumento escalonado de jornales asegurados y subir monto de partida extraordinaria
PROPUESTA DEL MTSS

Conflicto en TCP: Gobierno plantea aumento escalonado de jornales asegurados y subir monto de partida extraordinaria
Nos necesitamos, dijo Orsi sobre cooperación con Bolivia y Paraguay para combatir crimen organizado video
URUPABOL

"Nos necesitamos", dijo Orsi sobre cooperación con Bolivia y Paraguay para combatir crimen organizado

Dejá tu comentario