Incendio en una tarrina de producto químico en una empresa derivó en tres personas trasladadas al BSE

Bomberos. Archivo.

Una tarrina con producto químico tomó fuego en una empresa ubicada en Garzón y Caazapá, en el barrio Belvedere. Tres personas debieron ser trasladadas al Banco Seguros del Estado por exposición a gases tóxicos que surgieron de ese incendio.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, el fuego estaba casi extinguido. Sin embargo, la tarrina tenía dentro unos 200 litros de porimifosmetil, un producto químico que al calentarse puede generar gases de vapores potencialmente tóxicos, por lo que la Dirección Nacional de Bomberos que concurrió al lugar estableció un perímetro de seguridad en la zona, con evacuación preventiva.

Hasta el momento, los investigadores presumen que el fuego fue generado de forma accidental, mientras se calentaba el producto.

"El recipiente estaba siendo calentado mediante una camisa eléctrica y, preliminarmente, se estima que un aumento excesivo de temperatura habría provocado la ignición del producto y la posterior emanación de vapores", señala el comunicado de Bomberos.

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