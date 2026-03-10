Un hombre fue condenado por realizar actos de connotación sexual frente a adolescentes en un ómnibus

Un hombre de 49 años fue condenado tras realizar actos de connotación sexual frente a un grupo de adolescentes a bordo de un ómnibus de transporte interdepartamental en Canelones.
El incidente ocurrió sobre la ruta 101. El pasajero inició conversaciones inapropiadas y realizó gestos de índole sexual frente a los menores. Fue retenido por el conductor hasta la llegada de la Policía.
Según informó la Jefatura de Policía, el incidente ocurrió sobre la ruta 101. De acuerdo a testigos, el hombre inició conversaciones inapropiadas y realizó gestos de índole sexual frente al grupo de adolescentes.
El pasajero fue retenido por el conductor del ómnibus hasta la llegada del personal de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Solymar.
Tras la audiencia judicial, se dispuso la condena del hombre por un delito de abuso sexual sin contacto corporal a 14 meses de libertad a prueba.
