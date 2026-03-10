RECIBÍ EL NEWSLETTER
GABRIELA SALSAMENDI

Caso Jonathan: "Primaria hizo denuncias de hace muchos años también por el niño seguramente", dijo la directora general

La directora general de Primaria, Gabriela Salsamendi, fue consultada sobre el caso de Jonathan Correa, el adolescente asesinado la semana pasada por su padre.

La directora general de Primaria, Gabriela Salsamendi, fue consultada este martes sobre el caso de Jonathan Correa, el adolescente que estudiaba en la UTU de Flor de Maroñas y que la semana pasada fue asesinado por su padre.

Este lunes se supo que en noviembre del año pasado la dirección de UTU hizo denuncias por señales de violencia sobre Jonathan. El presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Pablo Caggiani, dijo que esas denuncias no tuvieron el trámite o el seguimiento esperado.

Este martes, la directora de Primaria dijo que también hubo denuncias años atrás, cuando Jonathan iba a la escuela.

la hermana y los primos de jonathan, el adolescente asesinado por su padre, estan al cuidado de inau
La hermana y los primos de Jonathan, el adolescente asesinado por su padre, están al cuidado de INAU

“Lo que sabemos es que hay denuncias, sí”, respondió Salsamendi en rueda de prensa, y agregó: “Primaria tiene denuncias de muchos años. Hizo denuncias Primaria. Hizo denuncias de hace muchos años también por el niño, seguramente, yo no puedo darles toda esa información”.

Salsamendi prefirió no precisar más datos porque el caso está siendo investigado en Fiscalía, aseguró.

El padre de Jonathan fue detenido e imputado. Fue enviado a prisión como medida cautelar mientras continúa la investigación.

Una prima de Jonathan dijo a Subrayado que la hermana del adolescente y otros primos siguen sufriendo situaciones de violencia por parte de su abuela.

Temas de la nota

ESTABAN CON UNA ABUELA

