"Montevideo sigue entre la basura", dijo Martín Lema, y aseguró que "Bergara en campaña mintió abiertamente"

El senador Martín Lema volvió a criticar al intendente de Montevideo Mario Bergara por lo que considera es un deficiente sistema de recolección de residuos, y que él propone tercerizar como parte de la solución.

“Montevideo sigue entre la basura”, dijo el legislador del Partido Nacional y excandidato a intendente de Montevideo en las elecciones de 2025.

Lema dijo que ha recibido fotos de distintos lugares de la capital con residuos en la calle, y que eso lo constató al ver el informe que la Intendencia publica sobre el estado de situación de la recolección y vaciado de contenedores.

“Se constata que hay una cantidad de lugares donde hace más de seis días que no pasan a recoger la basura”, dijo el senador, y agregó que esto tiene “un impacto sanitario”.

“No hay ningún cambio. En 36 años seguimos con más de lo mismo. Pretendemos que el intendente reaccione”, dijo Lema este martes en rueda de prensa en el Parlamento.

Consultado sobre qué solución propone, Lema respondió: “Tiene que considerar tercerizar la recolección a través de los camiones. No hay espacio para aventuras ideológicas”.

Y sobre la campaña electoral del año pasado, apuntó: “Bergara en campaña mintió abiertamente, eso está en el archivo, prometió que en los primeros seis meses iba a haber resultados en materia de recolección (de residuos), no cumplió. O mintió, o no está preparado para llevar adelante la difícil y desafiante tarea de liderar Montevideo”.