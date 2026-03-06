Un hombre de 33 años murió ahogado cuando nadaba en el río Cuareim junto a su hija

Un hombre de 33 años murió ahogado mientras nadaba en aguas del río Cuareim, en Artigas. La víctima estaba junto a su hija pequeña, quien alcanzó a pedir ayuda.

El caso fue reportado al 911 sobre una persona que había desaparecido de las aguas del río tras perder pie. De inmediato, personal de Bomberos se dirigió a la zona con una embarcación para comenzar las tareas de búsqueda pasadas las 19 horas del jueves.

El cuerpo del hombre fue recuperado de las aguas metros más adelante de la zona donde desapareció. El jefe de Bomberos de Artigas, Gary Fraga, advirtió por la variación de entre uno y seis metros la profundidad del río en ese punto y recomendó el uso de una boya de seguridad para actividades de natación.

