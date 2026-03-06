Un hombre de 33 años murió ahogado mientras nadaba en aguas del río Cuareim, en Artigas. La víctima estaba junto a su hija pequeña, quien alcanzó a pedir ayuda.
Un hombre de 33 años murió ahogado cuando nadaba en el río Cuareim junto a su hija
El cuerpo de la víctima fue recuperado de las aguas metros más adelante de la zona donde desapareció. Bomberos advirtió por la profundidad de entre uno y seis metros en ese punto.
El caso fue reportado al 911 sobre una persona que había desaparecido de las aguas del río tras perder pie. De inmediato, personal de Bomberos se dirigió a la zona con una embarcación para comenzar las tareas de búsqueda pasadas las 19 horas del jueves.
El cuerpo del hombre fue recuperado de las aguas metros más adelante de la zona donde desapareció. El jefe de Bomberos de Artigas, Gary Fraga, advirtió por la variación de entre uno y seis metros la profundidad del río en ese punto y recomendó el uso de una boya de seguridad para actividades de natación.
Seguí leyendo
Encontraron muerto a un hombre adentro de una carpa incendiada en Nuevo París; hay un detenido
Temas de la nota
Lo más visto
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD
Caballo destrozó bicicleta de deportista profesional que entrenaba para la Vuelta Ciclista
TRAS PRUEBA PILOTO
Los bancos Citibank, Heritage, HSBC, Itaú y Bandes continuarán operando en el horario de 10 a 14 horas
PUNTA DE RIELES
Usó cédulas de otras personas, falsificó sus firmas y obtuvo préstamos por casi 600.000 pesos; fue detenida
LÍDER DE CABILDO ABIERTO
Manini firmó el libro de condolencias en la Embajada de Irán por la muerte del líder supremo Alí Jameneí
RELACIÓN BILATERAL
Dejá tu comentario