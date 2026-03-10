IMM aplica unas 100 multas diarias por uso indebido del carril Solo bus; en marzo medirá velocidad de circulación

A casi dos meses del inicio de la fiscalización del carril Solo bus, la Intendencia de Montevideo ( IMM) está midiendo en las primeras semanas de marzo la velocidad de circulación de los ómnibus para determinar la "ganancia" para el sistema de transporte público. "Es lo que nosotros queremos mostrar, no es la cantidad de multas que se ponen", afirmó el director de Movilidad de la IMM, Germán Benítez.

El jerarca indicó que la comuna capitalina cuenta con mediciones de enero y febrero que están por debajo, pero que el objetivo es medir a partir de marzo con el inicio de clases. "El momento en el que nosotros realmente nosotros vemos si efectivamente funciona o no funciona la medida es cuando están todos los autos en la calle", indicó. Benítez anticipó que las mediciones del carril de la avenida Agraciada darán por debajo, porque un tramo importante está en obras.

La agilidad del transporte público es una prioridad para la intendencia y lograr una mayor velocidad es un compromiso de las autoridades. De no constatar una ganancia significativa, se adoptarán más medidas. Benítez indicó que hoy rigen excepciones de circulación dentro del carril. Desde las empresas de transporte, aseguran que los ómnibus van más rápido y han constatado un cumplimiento por parte de los conductores y han evitado siniestros de tránsito. "Si eso se confirma y las velocidades son razonables no tengo que hacer nada, no tengo que remover ninguna excepción", afirmó.

Benítez indicó que al comienzo de la fiscalización se aplicaban unas 160 multas diarias por el uso indebido del carril Solo bus y que actualmente las infracciones rondan las 100 a 110.

Temas de la nota IMM

carril Solo Bus