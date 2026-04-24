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4 AÑOS Y 6 MESES DE CÁRCEL

Un hombre fue condenado por los 53 kilos de cocaína valuados en medio millón de dólares incautados en Maldonado

R.A.P.S. irá 4 años y 6 meses a la cárcel por depósito de sustancias estupefacientes. No tenía antecedentes penales y estaba al frente de un local de venta de ración para animales además de desempeñarse como pintor.

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Un hombre de 51 años fue condenado por el caso de los 53 kilos de cocaína, valuados en medio millón de dólares e incautados por la Policía de Maldonado en las últimas horas.

En la sede del Centro de Justicia de Maldonado y a pedido de la Fiscalía de 4º turno se dispuso la condena del hombre de iniciales R.A.P.S. como autor penalmente responsable de un delito de depósito de sustancias estupefacientes a la pena de 4 años y 6 meses de cárcel.

Además, se dispuso el decomiso y la remisión de la sustancia incautada al Instituto Técnico Forense (ITF) para su análisis y posterior destrucción.

Foto: Subrayado. Cocaína incautada en Maldonado.
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Incautan 53 kilos de cocaína en Maldonado, valuados en USD 500.000: "Un golpe importante al narcotráfico"

La Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado había incautado la cocaína en un allanamiento realizado en una finca ubicada en el barrio Jardines de los Treinta y Tres en la capital departamental.

El único detenido carecía de antecedentes penales y estaba al frente de un local de venta de ración para animales además de desempeñarse como pintor.

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