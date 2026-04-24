Un hombre de 51 años fue condenado por el caso de los 53 kilos de cocaína, valuados en medio millón de dólares e incautados por la Policía de Maldonado en las últimas horas.
Un hombre fue condenado por los 53 kilos de cocaína valuados en medio millón de dólares incautados en Maldonado
R.A.P.S. irá 4 años y 6 meses a la cárcel por depósito de sustancias estupefacientes. No tenía antecedentes penales y estaba al frente de un local de venta de ración para animales además de desempeñarse como pintor.
En la sede del Centro de Justicia de Maldonado y a pedido de la Fiscalía de 4º turno se dispuso la condena del hombre de iniciales R.A.P.S. como autor penalmente responsable de un delito de depósito de sustancias estupefacientes a la pena de 4 años y 6 meses de cárcel.
Además, se dispuso el decomiso y la remisión de la sustancia incautada al Instituto Técnico Forense (ITF) para su análisis y posterior destrucción.
Incautan 53 kilos de cocaína en Maldonado, valuados en USD 500.000: "Un golpe importante al narcotráfico"
La Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado había incautado la cocaína en un allanamiento realizado en una finca ubicada en el barrio Jardines de los Treinta y Tres en la capital departamental.
El único detenido carecía de antecedentes penales y estaba al frente de un local de venta de ración para animales además de desempeñarse como pintor.
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