Un profesor fue condenado a 10 años de prisión por violación agravada de una alumna de 12 años

La Justicia condenó a un profesor de Educación Física de 45 años por la violación agravada de una alumna de 12 años en Tacuarembó y le impuso una pena de 10 años de prisión que fue apelada.

La investigación se inició tras una denuncia presentada el 2 de octubre de 2024 ante la Fiscalía de Tacuarembó por la familia de la víctima.

Según surge de la investigación, en setiembre de 2024 la niña salió con su prima prima, pero se separó de ella para encontrarse con el docente en un local donde ocurrió el abuso sexual. Y el hombre le suministró una pastilla anticonceptiva de emergencia.

Las autoridades del liceo al que concurre la víctima y en el que trabaja el profesor indicaron que habían observado comportamientos que consideraban inapropiados entre ambos.

Además, autoridades del centro educativo mantuvieron una reunión con la joven, quien manifestó a la psicóloga que tenía temor por amenazas recibidas de parte de la pareja del profesor, según su relato.

En primera instancia, el hombre fue imputado y enviado a prisión preventiva en la cárcel de Durazno. Luego, con autorización judicial, pasó a cumplir prisión domiciliaria.

Ahora fue condenado a 10 años de prisión por violación agravada. Sin embargo, la defensa presentó una apelación y, mientras se resuelve el recurso, en un plazo no mayor a 90 días, el condenado seguirá cumpliendo prisión domiciliaria.