La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, insistió en la importancia de la vacunación antigripal en personas con mayor riesgo, como niños pequeños y adultos mayores.
Más de 480 mil dosis de vacunas antigripales suministradas, pero preocupa baja asistencia de población de mayor riesgo
“La gripe, sobre todo en los grupos de riesgo, puede ser potencialmente grave. Vuelvo a decir, tengan confianza, son vacunas seguras”, dijo la ministra Lustemberg.
“Ya llevamos dando, y es un agradecimiento a la ciudadanía, 480 mil dosis. Comparativamente con otros años, son más dosis”, dijo la ministra, pero aclaró que hay preocupación por “llegar a los grupos de mayor riesgo”.
“Fíjense que en el grupo de seis meses a cinco años, solo se ha vacunado el 14% de los niños. Los mayores de 65 años, otro grupo prioritario, el 31%. Las embarazadas el 29%. Estos son tres grupos de riesgo”, remarcó. “La gripe, sobre todo en los grupos de riesgo, puede ser potencialmente grave. Vuelvo a decir, tengan confianza, son vacunas seguras”, reiteró.
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