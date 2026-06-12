Homicidio en Ciudad del Plata: varios hombres atacaron a tiros a la víctima y huyeron por un campo, dicen testigos

Un hombre de 32 años fue asesinado a tiros en la noche de este jueves cuando se encontraba en Boreal y Curiales, en el barrio Delta del Trigre de Ciudad del Plata (San José).

La Policía recibió un llamado que indicaba que había un hombre herido. Al llegar, el hombre estaba grave por al menos un disparo de arma de fuego. Los efectivos lo trasladaron al hospital local donde los médicos constataron su muerte.

Testigos dijeron que la víctima se encontraba en un terreno baldío del lugar cuando fue sorprendida por varios hombres, quienes le dispararon y fugaron por un campo. La Policía Científica hizo el relevamiento correspondiente.

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La Policía local informó que el fallecido tenía antecedentes por violencia doméstica agravada, rapiña y reiterados delitos de porte y disparos de armas de fuego.

La investigación está en manos del Área de Investigaciones de Zona II y de la Fiscalía de Libertad.

En la noche de este jueves también hubo un homicidio en el barrio Pinares de la ciudad de Maldonado. La víctima fue un hombre de 39 años con antecedentes penales.