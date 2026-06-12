Círculo Uruguayo de la Publicidad lanzó campaña para colaborar con Gonzalo Moratorio en su tratamiento de alto costo

El Círculo Uruguayo de la Publicidad lanzó una campaña solidaria para colaborar con el científico Gonzalo Moratorio y así ayudarlo a costear su tratamiento de alto costo contra el cáncer.

El presidente del Círculo Uruguayo de la Publicidad, Martín Belasques, recordó que en el contexto del Desachate, el festival anual de la publicidad, Moratorio dio una charla, y que ahora los publicistas sintieron la necesidad de realizar una campaña para colaborar en costear el tratamiento.

Belasques detalló que se trata de una campaña audiovisual que se replicará en los medios, en la prensa y en la vía pública, también se verá en digital, redes sociales y a través de influencers.

Aldo Alfaro, presidente del Desachate, indicó que el audiovisual de la campaña "A Gonzalo le debemos una" cuenta la historia de Moratorio y su aporte a la sociedad uruguaya durante la pandemia.

El objetivo es aportar para alcanzar la cifra de un millón de dólares que necesita Moratorio para someterse a un tratamiento experimental Car-T que se realiza en Estados Unidos. Los aportes a las cuentas bancarias y lo recaudado en la actividad solidaria de la semana pasada en el Antel Arena suman 700.000 dólares.

Hace más de un año, Moratorio se enfrenta a un glioblastoma, un tumor cerebral sumamente agresivo. Fue operado y sometido a quimioterapia, pero el tumor reapareció. El tratamiento siguió con radioterapia y ahora hace inmunoterapia con un fármaco de alto costo otorgado por el Fondo Nacional de Recursos, tras haber ganado en primera instancia y en Apelaciones un litigio contra el FNR y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Moratorio busca acceder a un tratamiento, que está en fase experimental, que consiste en tomar las propias células de defensa del paciente, alterarlas genéticamente y programarlas para que ataquen al tumor hasta lograr su destrucción.

Moratorio tiene un sueño: bailar el vals en los 15 años de su hija Abril, que nació el 28 de noviembre de 2025, de su relación con Natalia Ibáñez.

Para colaborar con Moratorio en la campaña del Círculo Uruguayo de la Publicidad.

A través del teléfono fijo 0900 9200 se puede colaborar con 200 pesos. Y se espera por un SMS para poder aportar vía celular.

También siguen disponibles las siguientes cuentas: