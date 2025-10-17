Un hombre fue condenado a diez años de cárcel por el homicidio de un joven en Santa Bernardina

Un hombre fue condenado a diez años de cárcel por el homicidio de un joven de 18 años, ocurrido el 27 de setiembre en Santa Bernardina, departamento de Durazno.

El jefe de Policía de Durazno, Gabriel Lima, indicó que el homicidio se enmarca en un conflicto criminal entre dos bandas rivales que las autoridades investigan desde hace meses. En el marco de esa disputa, la Policía detuvo y la Justicia imputó a varias personas, y se incautaron armas y drogas.

El condenado circulaba en un auto cuando integrantes de la banda rival lo vieron y desde una moto le dispararon. El conductor del vehículo se dio a la fuga y a los pocos otro integrante de la banda, le arrojó una botella sobre el auto a lo que el hombre disparó y la bala impactó en la cabeza del joven de 18 años, causándole la muerte.

Por este caso, otro hombre fue condenado por encubrimiento cuando pretendió ocultar el auto utilizado por el ahora condenado. También se le imputó el delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas a 6 años y 6 meses de cárcel.

