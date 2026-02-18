RECIBÍ EL NEWSLETTER
HOMICIDIO EN CANELONES

Dos detenidos por el crimen de Hiuston, el hombre de 30 años asesinado de una bala perdida en Aeroparque

Los detenidos tienen 31 y 38 años. Uno de ellos, posee seis antecedentes penales, indicaron desde la Jefatura de Policía de Canelones.

hiuston-detenido-homicidio-aeroparque

El Departamento de Homicidios de la Policía de Canelones detuvo a dos hombres por el crimen de Hiuston de 30 años, asesinado el domingo cuando llegaba a su casa en moto en el barrio Aeroparque.

Los detenidos tienen 31 y 38 años. Uno de ellos, posee seis antecedentes penales, indicó el vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira.

El homicidio ocurrió en la madrugada del domingo cuando Hiuston llegaba a su casa en la zona del barrio Aeroparque en Canelones. A la víctima se le aproximaron dos hombres caminando y le dispararon varias veces. Cayó herido en la calle y personal de la seccional 28, que llegó al lugar tras el reporte de disparos a la Policía, lo trasladó a un centro asistencial. Llegó a ser operado, pero murió por la herida de bala en el abdomen.

