El Departamento de Homicidios de la Policía de Canelones detuvo a dos hombres por el crimen de Hiuston de 30 años, asesinado el domingo cuando llegaba a su casa en moto en el barrio Aeroparque.
Dos detenidos por el crimen de Hiuston, el hombre de 30 años asesinado de una bala perdida en Aeroparque
Los detenidos tienen 31 y 38 años. Uno de ellos, posee seis antecedentes penales, indicaron desde la Jefatura de Policía de Canelones.
Los detenidos tienen 31 y 38 años. Uno de ellos, posee seis antecedentes penales, indicó el vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira.
El homicidio ocurrió en la madrugada del domingo cuando Hiuston llegaba a su casa en la zona del barrio Aeroparque en Canelones. A la víctima se le aproximaron dos hombres caminando y le dispararon varias veces. Cayó herido en la calle y personal de la seccional 28, que llegó al lugar tras el reporte de disparos a la Policía, lo trasladó a un centro asistencial. Llegó a ser operado, pero murió por la herida de bala en el abdomen.
Policía incautó 4.471 motos, aplicó 9.192 multas y detuvo a 68 personas en un mes del operativo Ñandubay
Familiares y vecinos de Aeroparque se manifestaron este martes de tarde en reclamo de justicia por el crimen de Hiuston.
Dejá tu comentario