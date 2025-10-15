RECIBÍ EL NEWSLETTER
DURAZNO

Condenado hombre de 40 años por encubrimiento del homicidio de joven de 18 que recibió un disparo en la cabeza

La investigación continúa y habrá otras actuaciones y diligencias por este caso. "Hay importantes avances en la investigación y nosotros entendemos que se va a llegar al autor", aseguró el subjefe de Policía.

durazno-calle-puente-ferroviario

Un hombre de 40 años fue condenado por encubrimiento por el homicidio de un joven de 18, asesinado de un disparo en la cabeza en Santa Bernardina el 27 de setiembre.

La Policía de Durazno trabajó en coordinación con la Fiscalía y logró avances en el caso. El subjefe de Policía, Alexis Duarte, detalló que el homicidio se dio en el marco de un enfrentamiento entre personas que circulaban en una moto y otras que iban en un auto, desde donde le dispararon a la víctima.

La investigación continúa y habrá otras actuaciones y diligencias por este caso, indicó el jerarca policial. "Hay importantes avances en la investigación y nosotros entendemos que se va a llegar al autor", aseguró.

encargado del hotel donde se alojo pablo laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detencion
Seguí leyendo

Encargado del hotel donde se alojó Pablo Laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detención

El hombre había sido detenido en recorridas habituales de la Policía y además de encubrimiento fue condenado por un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas a una pena de 6 años y 6 meses de cárcel.

Temas de la nota

Lo más visto

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
asesinatos en argentina

"Todo fue por justicia" y "es un mártir": las primeras palabras públicas de Pablo Laurta tras su detención
PLANIFICÓ FUGARSE

Hallan en Salto el auto de Laurta, autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra, y el crimen del remisero
cerca de maracaná

Encuentran el cuerpo de un hombre sobre un transformador de UTE en el barrio Las Torres
TELEVISIÓN

Gran Hermano Uruguay: los detalles del programa que se estrena en 2026 por la pantalla de Canal 10

Te puede interesar

Encargado del hotel donde se alojó Pablo Laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detención video
HOTEL BERLÍN-GUALEGUAYCHÚ

Encargado del hotel donde se alojó Pablo Laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detención
Especialista en género percibe aumento de registro del mismo tipo de modalidades femicidas tras caso Morosini video
PREOCUPA EFECTO CONTAGIO

Especialista en género percibe "aumento de registro del mismo tipo de modalidades femicidas" tras caso Morosini
Pablo Laurta, uruguayo detenido en Argentina.
ARGENTINA

Pablo Laurta se negó a declarar sobre el homicidio del remisero Martín Palacios; será trasladado a Córdoba

Dejá tu comentario