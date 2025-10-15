Condenado hombre de 40 años por encubrimiento del homicidio de joven de 18 que recibió un disparo en la cabeza

Un hombre de 40 años fue condenado por encubrimiento por el homicidio de un joven de 18, asesinado de un disparo en la cabeza en Santa Bernardina el 27 de setiembre.

La Policía de Durazno trabajó en coordinación con la Fiscalía y logró avances en el caso. El subjefe de Policía, Alexis Duarte, detalló que el homicidio se dio en el marco de un enfrentamiento entre personas que circulaban en una moto y otras que iban en un auto, desde donde le dispararon a la víctima.

La investigación continúa y habrá otras actuaciones y diligencias por este caso, indicó el jerarca policial. "Hay importantes avances en la investigación y nosotros entendemos que se va a llegar al autor", aseguró.

El hombre había sido detenido en recorridas habituales de la Policía y además de encubrimiento fue condenado por un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas a una pena de 6 años y 6 meses de cárcel.

Temas de la nota condenado

Joven

homicidio