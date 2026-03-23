Un hombre fue asesinado a las diez de la noche de este domingo cuando se encontraba en una vivienda del barrio Cerro Pelado, en la ciudad de Maldonado. La Policía no informó su edad.
Un hombre fue asesinado y otro herido tras ataque a tiros en la ciudad de Maldonado
El homicidio ocurrió en la noche del domingo en el barrio Cerro Pelado.
Durante el ataque a tiros, otro hombre de 37 años con antecedentes penales, resultó baleado en el pecho, aunque se encontraba consciente. Fue asistido en el hospital local.
De momento, la Policía no brindó más datos sobre la víctima ni de cómo ocurrió el homicidio. No hay detenidos.
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En la escena trabajó la Policía Científica y estuvieron autoridades de la Jefatura local. La casa está ubicada sobre la calle Pororó.
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