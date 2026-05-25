RECIBÍ EL NEWSLETTER
VIDEO

Violento incidente en el tránsito: conductores a golpes de puño e insultos en pleno centro de Maldonado

El director de tránsito de la Intendencia de Maldonado dijo a Subrayado que "hay un nerviosismo sostenido" y sostuvo que no se puede llegar a la agresión física.

agresión-maldonado-tránsito-centro
incidente-maldonado-tránsito

Un violento incidente en el tránsito ocurrió este lunes al mediodía en el centro de la ciudad de Maldonado.

El director de Tránsito de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola, dijo a Subrayado que este tipo de incidentes son más comunes de lo que se ve porque algunos quedan registrados y otros no y, que se trata de una falta de respeto y de tolerancia atroz.

"Hay un nerviosismo sostenido que seguramente es debido a agentes externos al tránsito que se descargan, como en su momento se descargaron en los partidos de fútbol, que ahora ya es hasta peligroso", comentó.

Pígola llamó a la tolerancia, a asumir los errores y a salir con anticipación. "No podemos llegar a la agresión física realmente, si no estamos en otro problema mucho más grave que lo que puede ser arreglar chapas", reflexionó.

El director de Tránsito indicó que son reacciones que llevan a acciones desmedidas y que, muchas veces, los siniestros son intolerancias que se generan a partir de ofensas verbales.

En lo que respecta a las infracciones, el jerarca señaló que los cruces con el semáforo en rojo son las más comunes.

INFRACCIONES MALDONADO

Temas de la nota

Lo más visto

video
tiene 5 años

Encontraron a niño deambulando de madrugada en Rivera: "Estaba llorando, con dos teléfonos, una mochilita y todo mojado", dijo vecino
EN EGIPTO Y ESTADOS UNIDOS

Triple homicidio en el Cerro: las víctimas fueron dos hombres y una mujer, y hay otros dos heridos, uno de ellos grave
CERRO DE MONTEVIDEO

Tiroteo entre delincuentes y la Policía: hay un detenido herido de bala y otro se dio a la fuga
YA HAY CASI 1.000 RECIBIDOS

Se recibieron 66 estudiantes de la Utec Fray Bentos, entre ellos la primera ingeniera biomédica de esta universidad
EGIPTO Y CARLOS MARÍA RAMÍREZ

Delincuentes balearon a pistero luego de robar dinero y golosinas en estación de servicio del Cerro

Te puede interesar

Dos homicidios simultáneos en Montevideo: una persona fue acribillada a balazos y otra maniatada y con varios impactos de bala
PLÁCIDO ELLAURI Y MARCONI

Dos homicidios simultáneos en Montevideo: una persona fue acribillada a balazos y otra maniatada y con varios impactos de bala
El gobierno dio la cara, aseguró Civila ante críticas de la oposición tras muerte en situación de calle video
"RESPONSABILIDAD DE TODO EL ESTADO", DIJO

"El gobierno dio la cara", aseguró Civila ante críticas de la oposición tras muerte en situación de calle
Niño bajo amparo de INAU tras ser encontrado en la calle está en buenas condiciones, afirma jerarca; habrá audiencia el martes video
Menor deambulaba solo

Niño bajo amparo de INAU tras ser encontrado en la calle "está en buenas condiciones", afirma jerarca; habrá audiencia el martes

Dejá tu comentario