Violento incidente en el tránsito: conductores a golpes de puño e insultos en pleno centro de Maldonado

Un violento incidente en el tránsito ocurrió este lunes al mediodía en el centro de la ciudad de Maldonado.

El director de Tránsito de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola, dijo a Subrayado que este tipo de incidentes son más comunes de lo que se ve porque algunos quedan registrados y otros no y, que se trata de una falta de respeto y de tolerancia atroz.

"Hay un nerviosismo sostenido que seguramente es debido a agentes externos al tránsito que se descargan, como en su momento se descargaron en los partidos de fútbol, que ahora ya es hasta peligroso", comentó.

Pígola llamó a la tolerancia, a asumir los errores y a salir con anticipación. "No podemos llegar a la agresión física realmente, si no estamos en otro problema mucho más grave que lo que puede ser arreglar chapas", reflexionó.

El director de Tránsito indicó que son reacciones que llevan a acciones desmedidas y que, muchas veces, los siniestros son intolerancias que se generan a partir de ofensas verbales.

En lo que respecta a las infracciones, el jerarca señaló que los cruces con el semáforo en rojo son las más comunes.