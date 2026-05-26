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Política

Delgado apuntó al gobierno por cambios al plan de saneamiento en el interior; "es ese capricho refundacional", dijo

El presidente del Partido Nacional criticó la decisión de OSE de reducir de 61 a 28 la cantidad de localidades alcanzadas por el proyecto aprobado en la pasada administración.

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El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, apuntó al gobierno de Yamandú Orsi por la decisión de OSE de modificar el proyecto de saneamiento aprobado por la administración de Luis Lacalle Pou y reducir de 61 a 28 las localidades en las que se realizarán las obras.

Delgado recibió a la comisión asesora sobre agua y saneamiento y expresó preocupación por la resolución del Directorio de OSE. "Una vez más, con los ojos en el espejo retrovisor, lo que hace es cancelar un proyecto del gobierno anterior", afirmó.

El nacionalista indicó que el proyecto aprobado en el período de gobierno anterior preveía obras de saneamiento en 61 localidades del interior, que ya estaba licitado, financiado y adjudicado, con algunos trabajos en desarrollo. "Sorpresivamente, el directorio de OSE decidió cancelar el proyecto de universalización que iba a dar saneamiento a 185.000 uruguayos que viven en el interior", sostuvo.

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Delgado afirmó que las autoridades actuales cancelaron a 33 localidades y dejaron a 28, cambiando algunas de ellas y que por costos se resolvió hacerlo en capitales departamentales, "teniendo una visión muy centralista, a mi juicio, muy injusta con la población que vive en el interior", indicó el nacionalista. "No es un tema de recursos, es un tema de ese capricho refundacional que tienen", insistió.

Recordó que esta acción se suma a las revisiones que realizó el gobierno de Orsi a los proyectos de Arazatí para la construcción de una planta potabilizadora de agua potable en San José con toma en el Río de la Plata y el contrato con Cardama para la compra de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional, vínculo que fue rescindido al señalar incumplimientos por parte del astillero español.

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