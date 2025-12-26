RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en Conciliación; su tío dijo que estaban en una cuerda de tambores

Es el octavo homicidio en Montevideo, desde la mañana del martes 23 de diciembre.

Foto: Subrayado. Hospital Saint Bois, en Lezica.

Foto: Subrayado. Hospital Saint Bois, en Lezica.

Un hombre de 30 años fue asesinado de un disparo en el cuello mientras participaba de una cuerda de tambores junto a su tío, quien también resultó herido de bala. El homicidio ocurrió este viernes en José María Navajas y Aparicio Saravia, en el barrio Conciliación.

Según dijo el tío de la víctima, los disparos provinieron de un auto blanco que pasó por el lugar. El hombre sufrió un roce de bala en una pierna, mientras que su sobrino quedó más comprometido. Tras el ataque, pararon a un taxi y el conductor los trasladó a la una de la madrugada al hospital Saint Bois, en Lezica.

El tío no quiso asistencia médica, mientras que el joven de 30 años murió a poco de haber sido ingresado al centro de salud, supo Subrayado.

En la escena, efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional 4 hallaron casquillos. El lugar fue periciado por Policía Científica y la investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios.

