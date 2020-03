Un hombre baleó a la gerenta del Banco República de Paysandú

Ocurrió este jueves al mediodía cuando la gerenta general del Banco República de Paysandú llegaba a la sucursal en el centro de la ciudad, según informó El Telégrado y confirmó Subrayado con autoridades el banco estatal.



Antes de abrir el banco, cuando la mujer llegaba al lugar en su auto, el hombre la estaba esperando, le dijo algo a la funcionaria y le disparó para luego huir.

La mujer fue trasladada de urgencia a un centro de salud y en la tarde de este jueves estaba siendo intervenida, dijeron las fuentes consultadas.

Según El Telégrado el agresor está identificado y ya habría sido detenido. La Policía y la Fiscalía investigan el móvil del ataque.

La sucursal del República en Paysandú este jueves no abre.

El sindicato de funcionarios bancarios emitió un comunicado este jueves de tarde.

“Ante la agresión con arma de fuego a una funcionaria de la Sucursal Paysandú por parte de un cliente, la Comisión Representativa informa que la Sucursal Paysandú no abrirá sus puertas en resguardo a los trabajadores de la misma. Asimismo, y ante la solicitud de jerarcas de que estos trabajadores asistan a la microbanca esta comisión entiende que estos trabajadores no están en condiciones de realizar una jornada laboral. Por lo tanto, los trabajadores de la Sucursal Paysandú no realizarán tareas el día de hoy ni en la Sucursal Paysandú ni en la Microbanca Río de los Pájaros Pintados”, dice el comunicado.

“Reiteramos en forma urgente ser convocados a la Comisión Bipartita de Seguridad Laboral, la que se conformó a solicitud de esta Comisión Representativa y desde el robo a Agencia Punta de Rieles reclamamos su instalación”, finaliza el texto.