Camionero denuncia a la Policía robo de su vehículo y reclama poder recuperarlo ya que cuenta con la ubicación

Un camionero denunció que le robaron su vehículo en el Cerrito y reclama a la Policía recuperarlo ya que tiene su ubicación.

Ruben dijo a Subrayado que radicó la denuncia, pero que por su cuenta fue recabando información. A través de Facebook, personas ajenas lo llamaron ya que él había publicado lo ocurrido.

"Me dijeron que por las características del camión podía estar en x lado y yo no fui, esperé más comentarios. El domingo me contactaron de nuevo, me dijeron lo mismo otras personas distintas, que el camión estaba ahí, pero ya no estaba; era el furgón nomás", comentó.

Ruben fue hasta el lugar, avisó a la Policía, y solo estaba la caja, no el camión.

Los efectivos le aconsejaron que fuera hasta la seccional donde había radicado la denuncia. Una vez en el lugar contó que había encontrado solo la caja, pero los policías le dijeron que no podían prestar ningún servicio.

"No lo pueden sacar porque se te puede complicar. Yo si voy con un guinche me puedo meter, pero si se complica no voy a hacer lastimar a los que van conmigo y a mí tampoco, no vale la pena ya", manifestó.