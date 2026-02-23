RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERRITO DE LA VICTORIA

Camionero denuncia a la Policía robo de su vehículo y reclama poder recuperarlo ya que cuenta con la ubicación

Ruben dijo a Subrayado que publicó en Facebook lo sucedido y le avisaron dónde se encontraba el camión. "Yo si voy con un guinche me puedo meter, pero si se complica no voy a hacer lastimar a los que van conmigo", expresó.

camión-robado-cerrito

Un camionero denunció que le robaron su vehículo en el Cerrito y reclama a la Policía recuperarlo ya que tiene su ubicación.

Ruben dijo a Subrayado que radicó la denuncia, pero que por su cuenta fue recabando información. A través de Facebook, personas ajenas lo llamaron ya que él había publicado lo ocurrido.

"Me dijeron que por las características del camión podía estar en x lado y yo no fui, esperé más comentarios. El domingo me contactaron de nuevo, me dijeron lo mismo otras personas distintas, que el camión estaba ahí, pero ya no estaba; era el furgón nomás", comentó.

Ministerio del Interior
Seguí leyendo

Operación Famur: 10 detenidos y la incautación de granadas, armas de fuego y más de 600 municiones

Ruben fue hasta el lugar, avisó a la Policía, y solo estaba la caja, no el camión.

Los efectivos le aconsejaron que fuera hasta la seccional donde había radicado la denuncia. Una vez en el lugar contó que había encontrado solo la caja, pero los policías le dijeron que no podían prestar ningún servicio.

"No lo pueden sacar porque se te puede complicar. Yo si voy con un guinche me puedo meter, pero si se complica no voy a hacer lastimar a los que van conmigo y a mí tampoco, no vale la pena ya", manifestó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES

Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos video
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario