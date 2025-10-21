RECIBÍ EL NEWSLETTER
CARAGUATÁ

Un hombre de 72 años murió en el incendio de un galpón de un haras en Tacuarembó

El hecho ocurrió sobre las 16:30 horas en el establecimiento ubicado en el kilómetro 324 de la ruta 6 en Caraguatá.

Un hombre de 72 años murió calcinado el lunes en el incendio de un galpón de un haras en Tacuarembó. El hecho ocurrió sobre las 16:30 horas en el establecimiento ubicado en el kilómetro 324 de la ruta 6 en Caraguatá.

Móviles con efectivos de Bomberos de Tacuarembó y Vichadero en Rivera concurrieron para extinguir el incendio con apoyo de personal de la Policía. En el lugar, los bomberos encontraron el cuerpo de la víctima.

El personal constató daños en la infraestructura y pérdidas materiales totales de una camioneta y un tractor. Posteriormente, Policía Científica identificó a la víctima como Washington García.

La Fiscalía trabaja en la investigación del caso.

