De los nervios con Jack Nicholson a la vez que Tom Hanks lo reconoció: las anécdotas de Jackie Rodríguez Stratta

El periodista de espectáculos Jackie Rodríguez Stratta murió este martes a los 75 años, pero dejó muchas anécdotas con el cine, su gran pasión y especialidad. Cuentos que van desde una infancia en la que las salas eran su espacio de diversión hasta las historias con grandes estrellas de cine.

"En varias salas" se convirtió en su frase emblema y así fue transitando su vida: "Perdí el primer año de Liceo por hacerme la rabona e ir al cine. Y yo tenía calculado el horario del liceo con el horario de las películas", contó el propio Jackie (que en realidad se llamaba Santiago Luis) en una entrevista con El Observador TV.

Entre sus célebres entrevistas estuvo la de Jack Nicholson. Cuenta que ese día le "temblaban las piernas". "Mi mujer me decía 'sos un nene chico', tenés 40 años en este tema y te tiemblan las piernas. Es que es Jack Nicholson", narró.

También tenía su anécdota con Tom Hanks y la vez que autorizó que ingresara su camarógrafo histórico, Jorge Rodríguez, aunque no lo había permitido la producción. Dos años después, se cruzaron en Venecia y lo reconoció. "Se me paran los pelitos cuando hablo de esto", dijo al contar la historia.