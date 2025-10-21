Santiago Luis Rodríguez Stratta: el por qué de Jackie, su abuela y el cine y, su compañera de todos los planos

Dicen que todos tenemos una película favorita. Jackie Rodríguez Stratta tuvo miles. Las vio, las comentó, las defendió… y hasta disfrutó de las malas.

Nació Santiago Luis Rodríguez Stratta, pero una maestra de francés lo rebautizó Jackie. Y así se quedó: con un nombre de pantalla y alma de sala oscura.

De chico iba al cine con su abuela, que le enseñó a mirar y a entender. De grande, convirtió esa pasión en oficio: fotógrafo, publicista, periodista, trotamundos del séptimo arte. Fue a Cannes, a San Sebastián, a los Oscar… y a veces también a la comisaría, por hacer desfilar un King Kong por 18 de Julio.

Porque Jackie no solo amaba el cine: lo vivía como una aventura. En televisión se volvió parte de nuestra memoria colectiva con esa frase suya “en varias salas” que aún resuena, como un guiño cómplice desde la pantalla.

Compartió vida, trabajo y amor con Esther, su compañera de todos los planos y juntos hicieron del cine una forma de estar en el mundo.

Jackie decía que el cine es eso: luz, emoción y un poquito de magia. Y que cuando se apagan las luces… siempre empieza otra historia.