RECIBÍ EL NEWSLETTER
HOMENAJE

Santiago Luis Rodríguez Stratta: el por qué de Jackie, su abuela y el cine y, su compañera de todos los planos

Jackie falleció a los 75 años en Montevideo. Fue fotógrafo, publicista, periodista y trotamundos del séptimo arte; decía que el cine es eso: luz, emoción y un poquito de magia.

jackie-rodríguez-stratta-luto
jackie-canal-luto

Dicen que todos tenemos una película favorita. Jackie Rodríguez Stratta tuvo miles. Las vio, las comentó, las defendió… y hasta disfrutó de las malas.

Nació Santiago Luis Rodríguez Stratta, pero una maestra de francés lo rebautizó Jackie. Y así se quedó: con un nombre de pantalla y alma de sala oscura.

De chico iba al cine con su abuela, que le enseñó a mirar y a entender. De grande, convirtió esa pasión en oficio: fotógrafo, publicista, periodista, trotamundos del séptimo arte. Fue a Cannes, a San Sebastián, a los Oscar… y a veces también a la comisaría, por hacer desfilar un King Kong por 18 de Julio.

de los nervios con jack nicholson a la vez que tom hanks lo reconocio: las anecdotas de jackie rodriguez stratta
Seguí leyendo

De los nervios con Jack Nicholson a la vez que Tom Hanks lo reconoció: las anécdotas de Jackie Rodríguez Stratta

Porque Jackie no solo amaba el cine: lo vivía como una aventura. En televisión se volvió parte de nuestra memoria colectiva con esa frase suya “en varias salas” que aún resuena, como un guiño cómplice desde la pantalla.

Compartió vida, trabajo y amor con Esther, su compañera de todos los planos y juntos hicieron del cine una forma de estar en el mundo.

Jackie decía que el cine es eso: luz, emoción y un poquito de magia. Y que cuando se apagan las luces… siempre empieza otra historia.

JACKIE CENTRAL

Temas de la nota

Lo más visto

video
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS

Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre
UN COMPAÑERO ENTRAÑABLE

Falleció Jackie Rodríguez Stratta, histórico periodista de cine y espectáculos de Canal 10 y Subrayado
MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone lamentó decisión de no votar en el presupuesto la eliminación de la actividad obligatoria del despachante de aduana
MUNICIPIOS DE MONTEVIDEO

"Vamos alrededor de 40 retiradas y las estamos vigilando de cerca", dijo Antía sobre combate a picudo rojo en el CH
MALDONADO

Brasileño fue imputado por estafa a comercios con tarjeta: el POS aprobaba la compra pero luego no figuraba pago

Te puede interesar

Homicidio en Nuevo Ellauri a pocas cuadras donde un tiroteo dejó un niño y dos jóvenes baleados
MATILDE PACHECO Y ÓSCAR BONAUDI

Homicidio en Nuevo Ellauri a pocas cuadras donde un tiroteo dejó un niño y dos jóvenes baleados
Santiago Luis Rodríguez Stratta: el por qué de Jackie, su abuela y el cine y, su compañera de todos los planos video
HOMENAJE

Santiago Luis Rodríguez Stratta: el por qué de Jackie, su abuela y el cine y, su compañera de todos los planos
De los nervios con Jack Nicholson a la vez que Tom Hanks lo reconoció: las anécdotas de Jackie Rodríguez Stratta video
"EN VARIAS SALAS"

De los nervios con Jack Nicholson a la vez que Tom Hanks lo reconoció: las anécdotas de Jackie Rodríguez Stratta

Dejá tu comentario