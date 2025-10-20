Un hombre fue condenado a prisión por abusar sexualmente de dos menores de edad en Paysandú. La investigación del caso se inició a fines de 2021 tras una denuncia que derivó en la activación del protocolo correspondiente.

En diciembre de ese año, dos personas denunciaron que dos menores de edad sufrían maltratos físicos y psicológicos por parte de su madre, además de haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de un familiar de la pareja de la mujer. El hombre tenía 56 años al momento de los hechos.

La denuncia dio lugar a la intervención policial y de inmediato se comunicó el caso a la Fiscalía de turno, que dispuso las primeras actuaciones y la activación del protocolo correspondiente.

En el marco de la investigación del Departamento de Delitos Sexuales de la Jefatura de Policía de Paysandú se reunieron evidencias contra el hombre. Tras ser puesto a disposición de la Justicia, se dispuso su condena como autor de delitos de abuso sexual a una pena de 2 años y 8 meses.

