RECIBÍ EL NEWSLETTER
CASO DE 2021

Un hombre fue condenado a prisión por abusar sexualmente de dos menores de edad en Paysandú

La investigación del caso se inició a fines de 2021. Las víctimas fueron abusadas por parte de un familiar de la pareja de la madre, de quien sufrían maltratos físicos y psicológicos.

fiscalia-paysandu-policia-patrullero-imputacion

Un hombre fue condenado a prisión por abusar sexualmente de dos menores de edad en Paysandú. La investigación del caso se inició a fines de 2021 tras una denuncia que derivó en la activación del protocolo correspondiente.

En diciembre de ese año, dos personas denunciaron que dos menores de edad sufrían maltratos físicos y psicológicos por parte de su madre, además de haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de un familiar de la pareja de la mujer. El hombre tenía 56 años al momento de los hechos.

La denuncia dio lugar a la intervención policial y de inmediato se comunicó el caso a la Fiscalía de turno, que dispuso las primeras actuaciones y la activación del protocolo correspondiente.

policia identifico al hombre que intento rapinar y abuso de una mujer en el barrio cordon
Seguí leyendo

Policía identificó al hombre que intentó rapiñar y abusó de una mujer en el barrio Cordón

En el marco de la investigación del Departamento de Delitos Sexuales de la Jefatura de Policía de Paysandú se reunieron evidencias contra el hombre. Tras ser puesto a disposición de la Justicia, se dispuso su condena como autor de delitos de abuso sexual a una pena de 2 años y 8 meses.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PERSECUCIÓN POR GENERAL FLORES

Le robaron la moto a una mujer policía, los persiguió con ayuda de un particular y le disparó a uno en la ingle
MUNICIPIOS DE MONTEVIDEO

"Vamos alrededor de 40 retiradas y las estamos vigilando de cerca", dijo Antía sobre combate a picudo rojo en el CH
RUTA 8

Un hombre de 43 años y oriundo de Minas murió al chocar contra peaje de Cebollatí
MATÍAS RIERO

Cuerpo hallado tras incendio en casa de Santa Catalina es el del taxista desaparecido hace 10 días
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS

Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre

Te puede interesar

Ataque a balazos en Nuevo Ellauri terminó con tres personas heridas: una de las víctimas tiene 12 años video
MONTEVIDEO

Ataque a balazos en Nuevo Ellauri terminó con tres personas heridas: una de las víctimas tiene 12 años
Un adolescente de 15 años fue asesinado a tiros en la zona de La Teja; le dispararon desde una moto video
BAUZÁ Y VAILLANT

Un adolescente de 15 años fue asesinado a tiros en la zona de La Teja; le dispararon desde una moto
Autoidentificación ideológica de los uruguayos: el 95% de los uruguayos se posiciona ideológicamente video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Autoidentificación ideológica de los uruguayos: el 95% de los uruguayos se posiciona ideológicamente

Dejá tu comentario