Bancos privados cambiarán su tradicional horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre

Los bancos privados tendrán un nuevo horario de atención al público a partir del 15 de diciembre. Las sucursales de los BBVA, Citibank, Banque Heritage, HSBC, Itaú, Santander y Scotiabank atenderán de 10 a 14 horas.

Además de alinear a la banca uruguaya a las prácticas internacionales, el cambio "busca modernizar y adaptar el servicio bancario a las necesidades actuales de los clientes y, a la vez, contemplar un reclamo histórico de los trabajadores bancarios de poder finalizar su jornada laboral más temprano", afirma la Asociación de Bancos Privados del Uruguay.

El comunicado de ABPU, recuerda que el horario bancario en Uruguay tiene una larga historia de más de 80 años, con décadas de funcionamiento vespertino. El tradicional horario de 13 a 17 horas es una práctica "desfasada frente a los estándares internacionales y a las demandas del público actual".

Los bancos atienden desde la mañana en la mayoría de los países, como Argentina y Brasil desde la 10, en España a las 8:30 y también en Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido, comienza en la mañana.

La evaluación positiva de la experiencia de las sucursales bancarias del interior que desde hace varios años de implementan un horario especial en verano impulsó la extensión a todas las sucursales de la banca privada.

En tanto, la atención a través de la banca digital, telefónica y cajeros automáticos se mantendrá en su modalidad y horario habituales. En febrero de 2026 se realizará una evaluación de la medida y se definirá si el horario se mantiene para el resto del año.

"Este cambio no es solo una modificación horaria: es parte de una evolución cultural y organizacional del sistema bancario, que busca equilibrar la calidad de atención al cliente, la eficiencia operativa y el bienestar de los trabajadores", concluye la asociación y celebra "la posibilidad de implementar medidas que mejoren la experiencia de los usuarios, promuevan la conciliación laboral y familiar, y acerquen al país a los estándares más modernos de atención financiera".