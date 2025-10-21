RECIBÍ EL NEWSLETTER
MATILDE PACHECO Y ÓSCAR BONAUDI

Homicidio en Nuevo Ellauri a pocas cuadras donde un tiroteo dejó un niño y dos jóvenes baleados

El hecho de este martes se registró en Matilde Pacheco y Óscar Bonaudi. El ataque a tiros del lunes dejó a tres víctimas de 12, 19 y 21 años heridas en Héctor Castro y Camino Teniente Rinaldi.

Un homicidio se registró este martes en Matilde Pacheco y Óscar Bonaudi en el barrio Nuevo Ellauri. La víctima de un ataque a tiros fue un hombre de 30 años, según dijeron familiares en el lugar.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que el hombre estaba en la calle cuando recibió varios impactos de arma de fuego. Se encontraba requerido; contaba con antecedentes por delitos de hurto, porte de armas, rapiña y violencia privada.

En el momento del ataque a tenía puestos guantes de boxeo, por lo que los efectivos investigan si el hecho se dio en un contexto de pelea.

El hecho se dio a pocas cuadras donde el lunes un niño de 12 años y dos jóvenes de 19 y 21 años fueron atacados a tiros en Héctor Castro y Camino Teniente Rinaldi. Los tres baleados fueron derivados a la policlínica de Capitán Tula.

La fiscal de Homicidios, Mirta Morales, dijo que el hombre presentaba múltiples disparos de arma de fuego y era conocido en el barrio. Además, destacó que se analizan las vainas encontradas en la escena para poder conocer más datos del hecho.

FISCAL MORALES

video
