Oddone lamentó decisión de no votar en el presupuesto la eliminación de la actividad obligatoria del despachante de aduana

El ministro de Economía Gabriel Oddone lamentó la decisión de la Cámara de Diputados de no votar en la ley de presupuesto la norma que derogaba la obligación de contratar a un despachante de aduana para los negocios de importación y exportación. Dijo que esa norma es “medieval” y que seguirá “dando una batalla al respecto”.

“Lamentablemente, y digo con énfasis lamentablemente, el Parlamento desglosó, que es una forma elegante de decir que pasó a considerar en otra etapa del desarrollo del Uruguay, las iniciativas del Poder Ejecutivo de eliminar la intervención preceptiva de los dspachantes de aduana, haciendo que Uruguay vaya a seguir siendo uno de los pocos países del mundo, en la región el único, que tiene intervención preceptiva, esto es, que haya una obligatoriedad de la intervención de un agente económico”, dijo Oddone este lunes durante el almuerzo por el Día de la Construcción.

“Yo desearía como economista tener una ley que me dijera que era obligatorio contratar a un economista para hacer algo, eso nunca ocurrió (pero) en Uruguay seguimos teniendo una ley que establece esto, creo que es altamente inconveniente que el Parlamento votó negativamente en Diputados y sobre el cual pienso seguir dando una batalla al respecto. Porque creo que se trata de una regulación de tipo medieval la intervención obligatoria de una actividad de este tipo”, agregó el ministro.