YENI BLANCA ALONSO LEMA

Cancillería busca a familia de joven uruguaya que apareció en Bolivia "en un estado de salud complicado; no come ni habla"

La viajera uruguaya Franca Levin dio a conocer el caso y el pedido de ayuda a través de su cuenta de X. Fuentes de Cancillería confirmaron a Subrayado que están en contacto con el hospital donde permanece internada.

Cancillería trabaja para ubicar a la familia de Yeni Blanca Alonso Lema quien se encuentra internada en un hospital de Bolivia tras aparecer en "un estado de salud complicado".

La viajera uruguaya Franca Levin compartió en sus redes sociales la foto de la cédula de la mujer con un pedido de ayuda.

"Necesitamos encontrar familiares o amigos de esta chica uruguaya. Apareció en Samaipata, Bolivia, en un estado de salud complicado. No come ni habla, nadie sabe cómo llegó ni qué le pasó. Está en el hospital del pueblo".

Fuentes de Cancillería confirmaron a Subrayado que se encuentran abocados a la búsqueda de los familiares que se encuentran en Uruguay y además, están en contacto con el centro de salud donde permanece internada.

Según indicaron, los médicos están tratando a Yeni para que pueda bajar la fiebre, que se estabilice con el objetivo de que pueda ser trasladada para una mejor atención.

