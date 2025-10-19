RECIBÍ EL NEWSLETTER
MUNICIPIOS DE MONTEVIDEO

"Vamos alrededor de 40 retiradas y las estamos vigilando de cerca", dijo Antía sobre combate a picudo rojo en el CH

"El año pasado fue una experiencia y para este año estuvimos preparados", indicó la alcaldesa sobre el presupuesto que deben destinar a este problema que afecta a Montevideo.

alcaldesa-municipio-ch-pocudo-rojo-matilde-antia

La alcaldesa Matilde Antía explicó que a los municipios "les tocan aquellas palmera que están en espacios públicos chicos o calles internas".

Al CH le corresponden unas 60 palmeras. "Lo primero que hicimos fue salir a vacunarlas, con el tratamiento que se llama endoterapia, y a medida que se fueron infectando, fuimos retirando. Hoy vamos alrededor de 40 retiradas y las estamos vigilando bien de cerca".

"Hasta ahora ya venimos gastando casi 2 millones de pesos, en esto, y la verdad fue algo que no teníamos pensado. Obviamente nos tomó por sorpresa, pero ya el año pasado fue una experiencia y para este año estuvimos preparados", indicó.

La alcaldesa señaló que por el momento no hubo comunicación oficial desde el Ministerio de Ambiente por lo resuelto, pero que la articulación se hace a través de los equipos técnicos y la Intendencia de Montevideo.

"Nos regimos en todas las normas que plantea el gobierno nacional en esto", agregó la alcaldesa.

