Falleció Jackie Rodríguez Stratta, histórico periodista de cine y espectáculos de Canal 10 y Subrayado

Falleció Jackie Rodríguez Stratta , tras varias décadas dedicadas al periodismo de espectáculos, especialmente al cine , donde marcó una época y un estilo inconfundible.

A través de varios ciclos y programas de televisión en Canal 10 , Jackie acercó a las familias y a los cinéfilos uruguayos la vida y obra de las máximas estrellas del cine nacional e internacional, con memorables entrevistas a los actores y actrices más encumbrados de Hollywood.

Los entrevistó en persona, aquí y allá, en Montevideo, Buenos Aires o Los Ángeles, y viajó como periodista destacado a los principales festivales de cine de Europa.

Y no solo analizó y fue un crítico a fondo de las películas, cortos y documentales, sino que se dedicó a la divulgación y la enseñanza con talleres sobre cine donde además mostraba los entretelones del llamado “séptimo arte”, compartiendo datos y curiosidades que solo conoce quien vivió desde adentro la creación audiovisual.

Jackie popularizó una frase que con solo escucharla se sabe quién la pronuncia y sobre qué habla: “Y va, en vaaaarias salas”. Así, con la “a” repetida y estirada.

Jackie fue un compañero entrañable en Canal 10 y en Subrayado. Siempre llegaba con una sonrisa y caramelos para endulzar las mañanas, las tardes o las noches, cuando le tocara presentar “los estrenos del fin de semana”.

Reconocido, querido y respetado por los protagonistas de las películas que analizaba, se lleva un álbum de fotos, entrevistas y recuerdos que solo un grande puede tener.

Hasta siempre Jackie.

— Subrayado (@Subrayado) October 21, 2025

El mensaje de su familia.

"Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro querido padre y abuelo Santiago Luis Rodríguez Stratta", dice el mensaje de la familia de Jackie (su nombre artístico).

El velatorio se llevará a cabo este martes en el edificio de Previsión de Javier Barrios Amorín, en la sala 1, a partir de las 12 horas.

"Agradecemos la muestra de cariño, acompañamiento, y respeto en este difícil momento", finaliza el mensaje de la familia.