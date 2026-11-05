Un hombre de 57 años está internado tras sufrir un accidente laboral al caer desde el techo de una casa

Un hombre de 57 años se encuentra internado tras sufrir un accidente laboral al caer desde el techo de una vivienda en Maldonado.

La víctima cayó desde una altura aproximada de unos cinco metros mientras realizaba tareas de construcción en la finca de un familiar, ubicada en el barrio Sarandí de la capital departamental.

En horas de la tarde del miércoles, la Policía fue informada de que un hombre se encontraba inconsciente tras caer del techo de una vivienda.

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Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que el lesionado había sido asistido por personal médico y diagnosticado con traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento no recuperada.

Fue trasladado al Sanatorio Cantegril. Por la gravedad de lo ocurrido, la Policía debió abrir camino a la ambulancia que trasladó al lesionado al centro asistencial.

Según pudo saber Subrayado y de acuerdo a las primeras averiguaciones, el hombre se encontraba realizando trabajos de construcción cuando cayó del techo, golpeando su cabeza contra el hormigón. La Fiscalía de 3º turno fue informada de lo sucedido.