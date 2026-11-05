RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Un hombre de 57 años está internado tras sufrir un accidente laboral al caer desde el techo de una casa

La víctima cayó desde una altura aproximada de unos cinco metros mientras realizaba tareas de construcción en la finca de un familiar, ubicada en el barrio Sarandí de la ciudad de Maldonado.

patrulleros-policia-maldonado-fiscalia-moviles

Un hombre de 57 años se encuentra internado tras sufrir un accidente laboral al caer desde el techo de una vivienda en Maldonado.

La víctima cayó desde una altura aproximada de unos cinco metros mientras realizaba tareas de construcción en la finca de un familiar, ubicada en el barrio Sarandí de la capital departamental.

En horas de la tarde del miércoles, la Policía fue informada de que un hombre se encontraba inconsciente tras caer del techo de una vivienda.

un hombre de 31 anos fue asesinado de una punalada en el pecho en piedras blancas
Seguí leyendo

Un hombre de 31 años fue asesinado de una puñalada en el pecho en Piedras Blancas

Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que el lesionado había sido asistido por personal médico y diagnosticado con traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento no recuperada.

Fue trasladado al Sanatorio Cantegril. Por la gravedad de lo ocurrido, la Policía debió abrir camino a la ambulancia que trasladó al lesionado al centro asistencial.

Según pudo saber Subrayado y de acuerdo a las primeras averiguaciones, el hombre se encontraba realizando trabajos de construcción cuando cayó del techo, golpeando su cabeza contra el hormigón. La Fiscalía de 3º turno fue informada de lo sucedido.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TENÍA 44 AÑOS

Falleció Gonzalo Moratorio, científico clave en la lucha contra el Covid en Uruguay
De 15:00 A 19:30

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el Palacio Legislativo: familia, colegas y autoridades despiden al científico
"Está todo muy raro la verdad"

Hermano de militar que murió en entrenamiento en el río Uruguay pidió justicia: "Dejó mucho dolor"
CABO JUAN ROCHA

Madre de militar fallecido realizará denuncia por la muerte de su hijo y reclamó justicia; señaló errores en entrenamiento
FUE POR UNANIMIDAD Y PASA AL SENADO

Diputados aprobó proyecto que prohíbe fumar tabaco, marihuana y vapeo en plazas, parques y espacios para menores

Te puede interesar

Decretan dos días de duelo nacional por la muerte del científico Gonzalo Moratorio; la bandera debe estar a media asta
5 Y 6 DE NOVIEMBRE

Decretan dos días de duelo nacional por la muerte del científico Gonzalo Moratorio; la bandera debe estar a media asta
Radi destacó aporte excepcional de Moratorio en la pandemia, un colaborador permanente, generoso, amplio en el GACH video
EXCOORDINADOR GENERAL DEL GACH

Radi destacó "aporte excepcional" de Moratorio en la pandemia, "un colaborador permanente, generoso, amplio" en el GACH
Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY
De 15:00 A 19:30

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el Palacio Legislativo: familia, colegas y autoridades despiden al científico

Dejá tu comentario