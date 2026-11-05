Esposa de Moratorio: "Luchó con una fortaleza y una valentía que me siguen sorprendiendo hasta ahora"

Natalia Ibáñez dijo que la pasión con la que vivió su esposo Gonzalo Moratorio fue la misma que lo acompañó durante su enfermedad y que luchó con una fortaleza y una valentía que la siguen sorprendiendo.

"Nunca dejó de ser él, incluso en los momentos más difíciles (...) luchar no significa necesariamente vencer una enfermedad, a veces luchar significa atravesarla con dignidad, tomar decisiones, conservar la autonomía mientras sea posible, llegado el momento poder descansar, acompañar a las personas que uno ama", expresó.

Natalia agradeció a su esposo por los momentos compartidos. "No puedo estar más agradecida de haber compartido con él, el tiempo de vida que nos permitió estar juntos, si bien no fue tanto fue un tiempo muy intenso. Haber sido su compañera, haber compartido sus sueños, sus locuras, sus proyectos, haber formado una familia con él, es uno de los regalos más grandes que me dio la vida", dijo.

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Y agregó: "Gonza tenía una manera extraordinaria de vivir. Su sonrisa, su enorme capacidad de hacernos reír, sus ideales, sus convicciones, su manera de entregarse por completo a todo lo que hacía. Vivía con una pasión que es difícil de describir. Para todos los que los conocemos sabemos que era un hombre súmamente apasionado en todo lo que hacía, tanto su trabajo como con su familia, con sus seres queridos".

Además, agradeció a todos los que lo acompañaron y lo hicieron reír cuando más lo necesitaba.

"Quiero reivindicar la ciencia de nuestro país porque Gonza creía profundamente en la ciencia como una herramienta para transformar la realidad para mejorar la vida de las personas y para construir un país mejor. Creía en el talento que existe en Uruguay, en nuestros investigadores, en nuestros jóvenes científicos y en la importancia de generar oportunidades para que puedan desarrollarse acá. Creía que el conocimiento tiene que estar al servicio de la sociedad", dijo Natalia.

Con respecto a Abril, la hija que tienen en común, dijo que si bien no va a poder tenerlo físicamente a su lado, lo va a encontrar siempre en sus logros, en la huella que dejó, en sus amigos, en sus historias y en cada rincón de la casa.