Un hombre de 31 años fue asesinado de una puñalada en el pecho en Piedras Blancas

Un hombre de 31 años, con un antecedente penal, murió este lunes tras ser apuñalado en el pecho en Piedras Blancas. El hecho ocurrió sobre las 19 horas en inmediaciones de Leandro Gómez y Roberto Ibáñez.

La víctima fue trasladada por un cuñado en un vehículo particular hasta la policlínica de Malinas en Jardines del Hipódromo, donde se le diagnóstico una herida de arma blanca en el tórax, falleciendo poco después de ingresar por la entidad de la lesión sufrida.

La novia del fallecido le dijo a la Policía que estaba en la casa de la hermana de su pareja, cuando le informaron que su novio había sido apuñalado en una plaza de la zona mientras le daba clases de kickboxing a niños del barrio.

Los investigadores tratan de establecer cuál fue la escena exacta del homicidio para que el personal de Policía Científica realice el relevamiento en busca de indicios para dar con el autor del crimen. También, se chequean las cámaras de videovigilancia de la zona en busca de más datos sobre lo ocurrido.

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