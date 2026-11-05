Radi destacó "aporte excepcional" de Moratorio en la pandemia, "un colaborador permanente, generoso, amplio" en el GACH

El excoordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que funcionó en la pandemia, Rafael Radi, despidió este jueves al científico uruguayo Gonzalo Moratorio, fallecido de cáncer a los 44 años.

Consultado en rueda de prensa, Radi dijo que "es un momento muy difícil para todos nosotros" y destacó la figura de Moratorio: "El Uruguay y el mundo pierden a una gran persona, un gran profesional, un gran amigo, a un hombre comprometido con su tiempo".

Radi sostuvo que "su legado, su compromiso con la sociedad, su afán de servir a la sociedad a través de la ciencia, nos deja una huella indeleble como país, nos deja una enorme enseñanza y parte de esa respuesta es lo que estamos viendo ahora", señaló en el velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

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Destacó la presencia de representantes de la sociedad uruguaya, de todos los partidos políticos, del sector académico y amigos del científico fallecido. "Es un momento de enorme pesar, enorme dolor para todo el Uruguay, particularmente para su familia", indicó.

En lo personal, Radi expresó: "me guardo la amistad que fuimos construyendo" a pesar de la diferencia generacional y recordó varias instancias en las que las circunstancias de la vida los cruzaron.

El excoordinador del GACH valoró el aporte de Moratorio en la época de la pandemia. "Lo que él conectó en términos de ciencia y sociedad es uno de los legados que nos dejó la triste experiencia de la pandemia y que mostró que se podía hacer ciencia de calidad en Uruguay, sirviendo la sociedad y que Gonzalo fue uno de sus más importantes exponentes", dijo.

Radi remarcó "un aporte excepcional" de Moratorio que lo compartió con todos y que "fue un colaborador permanente, generoso, amplio" en el GACH. Reveló que hasta en las discusiones mantenía objetividad, afabilidad y buena onda.

"Se va como un héroe contemporáneo" y "deja una huella permanente en todos nosotros", indicó.

"Gonzalo fue un hombre lleno de vida hasta el final, y sobre todo, fue un hombre muy valiente, de mucho coraje que respondió a los requerimientos de sus tiempos, y cuando tuvo que enfrentar la batalla que tuvo que dar con relación a su salud, hizo todo lo que había que hacer y un poco más", agregó.