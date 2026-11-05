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TENÍA 44 AÑOS

Falleció Gonzalo Moratorio, científico clave en la lucha contra el Covid en Uruguay

Este jueves falleció Gonzalo Moratorio, virólogo y científico clave en la lucha de Uruguay contra la pandemia del Covid. Tenía 44 años y a mediados de 2025 fue diagnosticado con un tumor cerebral.

Foto: Institut Pasteur. Gonzalo Moratorio.

Foto: Institut Pasteur. Gonzalo Moratorio.

Foto: Institut Pasteur. Gonzalo Moratorio.

Este jueves falleció Gonzalo Moratorio, virólogo y científico clave en la lucha de Uruguay contra la pandemia del Covid. El presidente Orsi lo despidió “con profundo pesar”.

Fue uno de los científicos que desarrolló los test uruguayos para detectar el covid, lo que permitió enfrentar desde el comienzo la pandemia.

Integró así el GACH, un grupo de científicos y técnicos que prepararon la estrategia del país para enfrentar a este virus.

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Moratorio falleció este jueves a la edad de 44 años, tras combatir un tumor cerebral muy agresivo.

En junio de 2025 comunicó que se encontraba bajo tratamiento para combatir la enfermedad. El 28 de noviembre nació Abril, la primera hija de Gonzalo y su pareja Natalia Ibáñez.

En el último año se sometió a diversos tratamientos contra el cáncer y estudió con sus colegas y compañeros del Instituto Pasteur un tratamiento para este tipo de cáncer.

El mensaje del presidente Orsi

“Con profundo pesar despedimos a Gonzalo Moratorio. Uruguay le estará eternamente agradecido: en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, su sensibilidad y su conocimiento nos permitió entender y enfrentar una pandemia desconocida para la humanidad. Un abrazo fuerte a su familia y a sus seres queridos”, escribió el presidente Orsi en redes sociales.

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