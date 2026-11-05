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Velatorio de Gonzalo Moratorio en el Palacio Legislativo: familia, colegas y autoridades despiden al científico

“Qué injusto. Diste todo lo que tenías, y más, para cuidarnos”, escribió la vicepresidenta Carolina Cosse al anunciar el velatorio.

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

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Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY

El velatorio de Gonzalo Moratorio comenzó a las 15:00 horas de este jueves y se extiende hasta las 19:30, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

Lo anunció la vicepresidenta de la República Carolina Cosse tras acordar con la familia de Moratorio.

El Parlamento confirmó que el horario del velatorio será entre las 15 y 19:30 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, con ingreso por la puerta principal de Avenida del Libertador Juan Antonio Lavalleja. Por allí, tras subir la escalinata, será el acceso del público. “Invitamos a todas y todos a despedir a tan noble científico de nuestro país”, escribió Cosse en X.

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“Qué injusto. Diste todo lo que tenías, y más, para cuidarnos. Apenas pudimos devolverte un poco de todo el amor que nos diste. Tu recuerdo queda en lo más alto de nuestro país. El Parlamento te rendirá el homenaje que merecés. Un apretado abrazo a todos tus seres queridos”, agregó.

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