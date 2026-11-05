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5 Y 6 DE NOVIEMBRE

Decretan dos días de duelo nacional por la muerte del científico Gonzalo Moratorio; la bandera debe estar a media asta

“Persona indudables cualidades humanas y académicas, constituye una pérdida de singular significación para el país", señala el texto oficial.

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El gobierno decretó dos días de duelo oficial nacional por la muerte del científico Gonzalo Moratorio, que abarcan este jueves 5 y viernes 6 de noviembre.

Durante los dos días de duelo, la bandera nacional debe permanecer a media asta en “edificios públicos, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra”.

En el texto, firmado por el presidente Yamandú Orsi y los ministros de Salud, Cristina Lustemberg, y Educación, José Carlos Mahía, señalan que “fue un destacado científico, virólogo, investigador y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, así como responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo”.

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También destacan su rol durante la pandemia, cuando “colideró con otros investigadores el desarrollo de pruebas nacionales para detectar el SARS-CoV-2”.

“Su labor contribuyó significativamente a fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria del país y al desarrollo del conocimiento científico nacional en el área de la virología”, añaden.

“Persona indudables cualidades humanas y académicas, constituye una pérdida de singular significación para el país, por lo que corresponde expresar públicamente el pesar de la República mediante la declaración de duelo oficial de carácter nacional”, indica el texto.

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