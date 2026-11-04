Diputados aprobó proyecto que prohíbe fumar tabaco, marihuana y vapeo en plazas, parques y espacios para menores

La Cámara de Diputados aprobó el martes por unanimidad un proyecto de ley que prohíbe fumar tabaco y marihuana o vapeo en espacios abiertos destinados a actividades recreativas o deportivas para menores de edad.

El diputado del Partido Nacional, Álvaro Dastugue, dijo que la iniciativa busca garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de espacios libres de humo y evitar su exposición a sustancias nocivas para la salud.

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Dastugue se mostró sorprendido por el acuerdo alcanzado entre todos los partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados. El nacionalista indicó que el proyecto tiene su origen en la iniciativa del expresidenta Tabaré Vázquez para regular y reducir el consumo de tabaco.

La reglamentación del Poder Ejecutivo establecerá quien esté a cargo de la fiscalización, pero sugirió que quede a cargo de las Intendencias y el Ministerio del Interior. La normativa no están previstas sanciones.

Dastugue instó a trabajar más en la cultura que en las sanciones. "Si con los años esto no entra en la cultura y no se respeta esta ley aprobada y no hay ese cede el lugar a las familias para que puedan disfrutar de sus hijos, aparecerán las sanciones", afirmó.